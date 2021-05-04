د . إAEDSRر . س

Latest

BREAKING: The India To UAE Flight Suspension Has Been Extended Again

Author profile image

By

Article Featured Image

Flights from India to the UAE have been extended until further notice.

As COVID cases in India continue to rise, the UAE’s National Crisis Authority issued an announcement today via @NCEMAUAE.
The flight suspension has been extended, ‘until further notice’ with the exemption of Emirati citizens, diplomats, official delegations and golden residency visa holders according to local reports. See the update here.
People who do travel are required to quarantine on arrival in the UAE, take a PCR test on arrival at the airport, and both 4 days and 8 days after entry.

The latest travel updates from NCEMA

Comments
Share this

More Posts

View More

Other Lovin Locations

See Other Locations

Thank you for subscribing!

Your email has been added to our list.

lovin.co/dubai/en says

Do you agree to share your location with us?