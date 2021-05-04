BREAKING: The India To UAE Flight Suspension Has Been Extended Again

#الطوارئ_والأزمات والطيران المدني: تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.https://t.co/I3D4brfPup#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/kBOOUrzTuG

— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) May 4, 2021